Как отметить выпускной в Тобольске: от театральной программы до семейной игротеки

Выпускной в детском саду или в начальной школе — это не только праздник, но и важный семейный день, к которому родители подходят особенно внимательно. В Тобольске для такого события есть разные варианты: одни выбирают сценические программы, другие — игровые центры, третьи — выездной отдых или квесты в исторических местах.

Один из форматов, который может заинтересовать семьи, — игротека «Конструктория». 30 и 31 мая она в последний раз будет работать в Тобольске. Это пространство, где дети и взрослые не просто проводят время рядом друг с другом, а действительно играют вместе: собирают конструкции, прокладывают железную дорогу, переключаются на мастер-классы и книжный обменник. Для выпускного это хороший вариант, если хочется сделать праздник не шумным, а живым и содержательным.

Среди других мест, где можно провести выпускной, — ДК «Синтез», где готовят праздничные программы для дошкольников и младших школьников, база отдыха «Ермак», развлекательный центр «Сафари», игровое пространство «Игрополис», студия «Конфетти», фиджитал-форматы с лазертагом и VR, а также квесты на территории Тобольского Кремля.