В Тюмени пройдет седьмой Летний интеллектуальный благотворительный кубок #MassOnClub

2 и 3 июня в отеле «Евразия» пройдет седьмой Летний интеллектуальный благотворительный кубок #MassOnClub. В турнире примут участие 22 команды, собранные из тюменских предпринимателей. Все средства, собранные в ходе игры, будут направлены на счет Тюменского отделения Российского детского фонда и пойдут на помощь детям из малообеспеченных семей сельских районов области.

Проект #MassOnClub уже несколько лет объединяет предпринимательское сообщество Тюмени вокруг идеи «умной» благотворительности — когда добрые дела совершаются в формате интеллектуальной игры, нетворкинга и живого общения. Участники не просто соревнуются, но и вносят вклад в конкретную помощь детям, а фонд, в свою очередь, предоставляет прозрачную отчетность о расходовании средств.

В этом году собранные деньги будут направлены на приобретение ноутбуков, спортивной формы, велосипедов и других необходимых вещей для детей, которым особенно нужна поддержка.

Организаторы подчеркивают, что проект давно стал не только благотворительным, но и объединяющим событием для делового сообщества. По словам директора коммуникационного агентства «Пионер», президента и основателя MassOn Club Полины Гараниной, формат турнира позволяет совместить интеллектуальное соревнование, общение предпринимателей и реальную помощь детям.

Проект уже не первый год поддерживается тюменским предпринимательским сообществом. В прошлом году благотворительный новогодний турнир собрал 1 060 962 рубля для Российского детского фонда. Тогда в играх приняли участие 22 команды и 209 знатоков.