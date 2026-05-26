В тюменской поликлинике №17 развернули сеть Wi-Fi для посетителей

Фото: Александра Малыгина.

В одной из крупнейших поликлиник Тюмени теперь доступен бесплатный Wi-Fi от МТС. Им могут пользоваться пациенты, сопровождающие и сотрудники после прохождения авторизации, независимо от оператора связи.

Сеть запущена в основном корпусе на улице Монтажников. Реализация проекта прошла при участии телеком-оператора, специалисты которого установили 17 точек доступа для полного покрытия здания. Благодаря этому интернет стабильно работает даже при большом количестве подключений, а средняя скорость достигает около 100 Мбит/с.

Беспроводной доступ доступен в отделениях неотложной помощи, женской консультации, диагностическом блоке и других подразделениях, включая детское и взрослое отделения. Посетители могут пользоваться цифровыми медицинскими сервисами, онлайн-платформами и привычными способами связи.

«Развитие цифровой инфраструктуры в медицинских учреждениях Тюмени остается одним из ключевых направлений нашей работы. Использование современных технологий способствует повышению удобства получения услуг и помогает совершенствовать организацию работы учреждений. В дальнейшем мы планируем продолжать реализацию проектов, связанных с цифровизацией социально значимых сфер региона», — прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

«Городская поликлиника №17» обслуживает более 140 тысяч взрослого и детского населения Тюмени, ежегодно повышая качество обслуживания не только с помощью медицинского оборудования, но и цифровых решений. Мы привыкли всегда быть на связи, поэтому даже ожидая приема врача или проходя процедуры в дневном стационаре, хотим оставаться онлайн. Особенно это важно для наших юных пациентов, для которых наличие интернета – неотъемлемая часть жизни, даже если они находятся на больничном. И медработники не исключение: смартфон — это оперативное получение рабочей информации и важных данных, влияющих на качество организации работы всего медучреждения», — подчеркнула главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» Елена Неверова.