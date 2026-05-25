Фото: ГАИ Тюменской области.

В понедельник, 25 мая, в Тюмени произошло смертельное ДТП на Лесопарковой улице. Автомобиль Renault Sandero врезался в заднюю часть припаркованной «Газели».

По версии ГИБДД Тюменской области, 72-летний водитель иномарки погиб. Отечественный автомобиль был припаркован с нарушением требований дорожного знака «Остановка запрещена». Обстоятельства аварии выясняются.

Это уже второе смертельное ДТП в Тюмени за последние сутки. Ранее, 24 мая, на Ялуторовском тракте лобовое столкновение двух иномарок унесло жизни троих человек. Подробности - в нашем материале.