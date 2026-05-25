Фото: ГАИ Тюменской области.

В тюменской Госавтоинспекции появились подробности смертельного ДТП на Ялуторовском тракте. Лобовое столкновение двух иномарок унесло жизни троих человек вечером 24 мая.

По предварительным данным полиции, водитель Toyota Camry не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Delica.

«Погибли водитель и пассажирка автомобиля Mitsubishi, жители посёлка Андреевский. Их 18-летний сын ранен, его подруга, ехавшая в этой же машине, погибла. Предположительно, девушка проживала в посёлке Муллаши, её возраст устанавливается», — сообщили в Госавтоинспекции региона.

В Toyota ехали семь человек. Все они получили травмы и сейчас находятся в больнице. Движение на автодороге всё ещё частично ограничено. Прокуратура области уже проводит проверку.