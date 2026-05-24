Фото: группа Рыбалка Тюмень, ВК.

Житель Тюменской области Ерлан Касенов поймал на водоеме, что недалеко от села Каменка, огромного карпа. Фотографией улова он поделился в паблике «Рыбалка Тюмень». Вес экземпляра составил больше пяти килограмм.

«Я ловил всякую рыбу, совершенно разных размеров, но крупный карп мне никак не давался. К тому же мне очень хотелось побороться с достойным соперником именно на поплавковую снасть. Сегодня звезды сошлись как надо! Детишек спать и вперед на водоем. По темноте выставляю поплавки в боевое положение и погружаюсь в томительное ожидание. В районе 5 утра поплавок лег на бок и получается выудить карпа на 3,955)) Потаскал немного он меня, позвенел фрикционном и в подсак! Просто кайф! В 7 часов поклевка карпа на 5,300! Удочка в дугу, фрикцион трещит, адреналина море! Дал немного хлебнуть воздуха, прогнал пару кругов карпушу и в подсак! С 7 до 10 часов еще 3 обидные нереализованные поклевки. И это не удивительно, ведь в голове уже мысли, что пора домой, начинаешь прибираться и фокус на поплавках немного снижается. По итогу рыбалка вышла просто шикарной! Воздухом подышал, личный рекорд поставил, снасти сработали как надо и ждут продолжения», - рассказывает рыбак в социальных сетях.

А другой любитель ловли — Размик Микоян также поймал на том же самом озере Каменка больших карпов. Накануне на водоеме испытывали рыбацкую удачу больше десяти человек. Озеро находится по Ирбитскому тракту. Согласно данным сервиса «рыбалка.ру», в Тюменской области сейчас идет сезон карпов, в понедельник и вторник на озере Каменка высокий клев данного вида рыб. Кроме того, на водоеме в ближайшие дни ожидается клев пескарей, ротанов, плотвы и стерляди.

Напомним, на территории Тюменской области десятки озер. Есть и дикие, и облагороженные водоемы, до которых можно дойти буквально пешком от дома (правда, смотря где вы живете). Некоторые из них наиболее ценные, так как там водится рыба. Реки Тура, Иртыш и Тобол – одни из самых популярных. Можно выбрать место недалеко от села Яр или даже в районе Червишево. Опытные рыбаки советуют проехаться по Тобольскому тракту и осесть там. Неплохо клюет на реке и в районе сёл Борки и Ембаево. В списке рекомендуемых озер – Андреевское, Большой Нарык, Янтыково, Большое Тарманское. Подробности – в нашем материале.

