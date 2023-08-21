Куда поехать на рыбалку в Тюменской области: места, советы и лайфхаки

Фото: группа «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети ВКонтакте.

Почему люди так любят рыбалку? Причин несколько. Во-первых, это отдых на природе, а во-вторых, это эмоции, которые получаешь во время рыбной ловли. Бонусом может стать отличный ужин. Редакция «Комсомольской правды» посмотрела, куда сейчас тюменцы ездят на рыбалку, и составила список популярных мест. В качестве примера мы взяли карася, карпа и лещей, поскольку они, пожалуй, самые доступные и распространенные. А в конце подборки указали места, где можно поймать окуня, щуку и другие виды рыб.

На территории Тюменской области десятки озер. Есть и дикие, и облагороженные водоемы, до которых можно дойти буквально пешком от дома (правда, смотря где вы живете). Некоторые из них наиболее ценные, так как там водится рыба.

Реки Тура, Иртыш и Тобол – одни из самых популярных. Можно выбрать место недалеко от села Яр или даже в районе Червишево. Опытные рыбаки советуют проехаться по Тобольскому тракту и осесть там. Неплохо клюет на реке и в районе сёл Борки и Ембаево. В списке рекомендуемых озер – Андреевское, Большой Нарык, Янтыково, Большое Тарманское.

Группа «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети ВКонтакте.

«Скатался на рыбалку в ночь с пятницы на субботу на любимую Туру. Замешал корм «Дунаев Черный лещ» и «Дунаев Карп натурал». Дистанция 50 метров, поводок работал от 30 до 80 см, толщина 0,128, крючок «Овнер Пин Хук», 12-й размер. С наживкой вообще чудеса происходили, лещ категорически отказывался от опарыша. Никогда не брал с собой червей на рыбалку, а тут решил взять и не прогадал: лещ клевал только на бутерброд червь плюс опарыш. Всю ночь и утро только червь с опарышем, весь улов был пойман именно на эту наживку. Так я наловил 22 килограмма лещей», – делится секретами Александр Садыков.

Другой опытный рыбак Илья Васильев ездил на Туру, в районе моста Челюскинцев. Однако, считает тюменец, к рыбе нужен подход, поэтому он и решил поделиться советами для начинающих рыбаков, как правильно получить хороший улов.

«Вот и наступили последние дни жаркого лета. Недолго думал, что же делать, дай, думаю, сгоняю покормить сопливого. Небольшой сбор – и вот уже на месте. На часах 02:10, замес прикормки, промер глубины, выбор правильной дистанции. Подготовив всё необходимое и сделав стартовый закорм, ставлю 60-сантиметровый поводок из лески Mikado CRYSTALLINE 0,12, оснастив крючком DUNAEV KLASSIK номер 10, и вот первый заброс. Спустя пару минут небольшое шевеление квивертипа, небольшая подсечка и сход рыбы, но расстраиваться рано. Спустя 20 минут рыбалки и невнятных поклёвок решаюсь поменять крючок на 14-й номер. Поменял поводок, сделал точный в заброс в место ловли, ожидание... И вот долгожданная поклёвка, небольшая борьба – и небольшой бонус в 2100 граммов на берегу, Вообще, рыбка есть, и она ест. Главное – найти правильный подход. За отчёт строго не судите», – рассказал рыбак в соцсетях.

Группа «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети ВКонтакте.

Неплохое место для рыбалки, считает Максим Павлик, на Иртыше, на 370-м километре. За день житель Тюменской области умудрился наловить язей, лещей, окуней и две шнурки. Попался рыбаку и судак.

«Посетили мы Иртыш за 370 км от дома, с 19.08 по 20.08. Сначала на озере Иртыша 2а шнурка и мелкий чебак (отпущены восвояси). После переехали на сам Иртыш, и, как говорится, понеслась. Язь+лещь+окунь и судак. Все крупных размеров. 20-литровую кастрюлю засолили сразу в первый день. На второй день половили так, чисто на жареху и родственников угостить рыбкой. На фото не вся будет рыбка, так как фотографировал только свою рыбку. Хорошая компания и время проведённое просто класс», – сообщил опытный рыбак в группе «Рыбалка Тюменская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Окуней и карасей наловил Кудаиберген Мусабаев в Уватском районе, на Иртыше. Тонны окуней обнаружил рыбак Роман Митропольский на Андреевском озере. На реке Тобол можно наловить подъязков и крупного чебака.

Группа «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети ВКонтакте.

«На днях побывали на реке Тобол. Были первый раз. Спасибо двум хорошим мужчинам за наводку по выбору направления. Место хорошее, на удивление чистое. Видно, что люди отдыхают, но за собой убирают, что очень сильно порадовало. Клевали подъязок и чебак, довольно-таки крупные. Пробовали на всё, что можно, но они выбрали кукурузу с опариком. Клёвый получился отдых», – пояснил Артем Кузнецов.

В Тюменское области множество рыбных мест, и зачастую люди не делятся своими секретными координатами. Зато любят похвастаться уловом. Настоящую рыбу мечты выловили тюменцы Александр Камальдинов и Иван Пушковский в прошлом году из реки Черной. Мужчины поймали огромных щук. Вес одной из них составил более шести килограммов.