Щук-гигантов выловили в водоеме под Тюменью. Фото - Александр Камальдинов.

Тюменцы Александр Камальдинов и Иван Пушковский выловили из реки Черной огромных щук. Вес одной из них составил более шести килограммов. На фотографиях их добыча, о которой они рассказали в социальных сетях, выглядит очень даже внушительно.

«Прибыли дружной командой на водоём, туман. По традиции пьем чай и делимся с водяным, отец отправился в поисках карася, а наши баркасы в количестве 4 штуки прут за монстрами, которые обитают в водных глубинах водоёма. Встаём на нужную точку, и мёртвую тишину разрывает свист плетни, но монстры нас полностью игнорят. Через короткое время нас окружают лодки других рыболовов», – пишет Александр.

По его словам, через несколько часов им удалось поймать рыбу, однако она оказалась не того «калибра», и ее отпустили.

«Осталось рыбачить по времени 1 час, нервы и разочарование обильно присутствовали, приманки и снасти, которые работали несколько дней назад, вообще бесполезны. Время на рыбалку осталось 20 минут, Ваня паркует щуку примерно в 3 килограмма в подсак, кидаю в ту же точку – тишина. Ванька в это время дерётся в лодке с зубастой. Победа не всегда была на его стороне, щука раздавала лещей. Очередной полёт резины из моей лодки, медленная проводка и... ТААААААЧ ДАААААУУУУУН! Мои эмоции было слышно даже в соседней деревне», – делится радостью с горожанами рыбак.

Ему попалась рыба весом 4 килограмма, а чуть позже его друг вытащил ту самую – шестикилограммовую, если точнее – 6 300.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что поистине сказочная история произошла с жителем Тюмени. Мужчина выловил из местного озера… золотую рыбку. Хоть он далеко не старик, а его супругу трудно назвать старухой, как в известной сказке, всё же женщина загадала желание. Какое? Конечно, не сказала! Вы ведь знаете, что об этом не принято говорить.

По словам супруги рыбака Елены Заговеньевой, карпа ярко-золотистого оттенка удалось поймать на крючок на озерах по Московскому тракту. Рыба повелась на кукурузу и червей. Всего же тюменец выловил три рыбины общим весом 3,8 килограмма – каждая весила более одного килограмма.