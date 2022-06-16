В Тюмени рыбак поймал на крючок золотую рыбку, а его жена загадала желание. Фото - Елена Заговеньева.

Поистине сказочная история произошла с жителем Тюмени. Мужчина выловил из местного озера… золотую рыбку. Хоть он далеко не старик, а его супругу трудно назвать старухой, как в известной сказке, всё же женщина загадала желание. Какое? Конечно, не сказала! Вы ведь знаете, что об этом не принято говорить.

По словам супруги рыбака Елены Заговеньевой, карпа ярко-золотистого оттенка удалось поймать на крючок на озерах по Московскому тракту. Рыба повелась на кукурузу и червей. Всего же тюменец выловил три рыбины общим весом 3,8 килограмма – каждая весила более одного килограмма.

– Мы не едим речную рыбу, рыбачим просто ради удовольствия. Весь улов отвезли свекрови, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» Елена.

Она, конечно же, загадала желание, а вот какое – тайна.

Ранее «Комсомольская правда» – Ямал» писала, что житель Ноябрьска удачно сходил на рыбалку – он выловил из озера рыбу паку. Местные жители теперь даже боятся купаться – вид этого «страшилища» вселил в них животный страх.

Один из горожан предположил, откуда рыба могла появиться в водоеме: «У меня такая в аквариуме живёт. Просто продавцы зоомагазинов обманывают покупателей, втюхивая им прикольных мальков. А когда последние вырастают огромными монстрятинами, их владельцев охватывает ужас: куда ж таких девать? Выход один – озеро на Парогазовой. Там у рыб есть шанс выжить. Слава богу, размножаться они там не будут».