Тюменцы смогут бесплатно понаблюдать за Луной и Юпитером у школы на Широтной

На площадке установят несколько телескопов

Сегодня, 23 мая, у жителей Тюмени появится шанс прикоснуться к тайнам Вселенной: при ясной погоде организуют бесплатные наблюдения за небесными телами. В фазе первой четверти Луна будет хорошо видна вечером — высоко над горизонтом, а если повезёт, удастся разглядеть и Юпитер.

Встреча назначена на 21:00 у Школы №63 (Широтная, 181). За час до начала организаторы сообщат, состоится ли мероприятие: если небо затянет тучами, наблюдения перенесут на следующий день.

Как сообщили любители астрономии «Старой башни», на площадке установят несколько телескопов, но можно прийти и со своим прибором — специалисты помогут его настроить. Не упустите возможность взглянуть на лунные кратеры и далёкие миры — такой вечер запомнится надолго.

Пока же вечером прогнозируется небольшой дождь и облачная погода при температуре воздуха +22 градуса.

По мнению астрономов тюменского планетария, на небе можно хорошо рассмотреть только Луну, с планетами – Юпитером и Венерой – сложнее, специалисты советуют наблюдать за уникальным астрономическим явлением через телескоп.

Напомним, что парад — это когда планеты выстраиваются в одну линию или находятся в узком секторе по одну сторону от Солнца. В прошлом великие парады планет были в 949 и в 1982 годах, а в будущем будет в 2161 году.

