Тюменцы массово скупают кондиционеры: продажи взлетели на 45 %

Ажиотаж заметен и на вторичном рынке

Тюмень вовсю готовится к лету: в апреле продажи кондиционеров подскочили на 45 % по сравнению с мартом 2026 года. Люди торопятся обновить технику до первых знойных дней и возможного подорожания.

Причём ажиотаж заметен и на вторичном рынке: кондиционеры «с рук» раскупают ещё активнее — здесь рост составил 50 %. При этом средняя цена устройства в апреле оказалась даже ниже, чем месяцем ранее: около 15,5 тысячи рублей (на 8 % дешевле).

Особенно впечатляющий рывок показали напольные кондиционеры — их продажи взлетели в 2,4 раза. Не отстают и мобильные модели: плюс 75 %. Сплит-системы прибавили 40 %, настенные кондиционеры — 38 %.

Горожане не только покупают новую технику, но и наперебой чинят старую: спрос на услуги по ремонту кондиционеров за год вырос на 78 %. Тюменцы ищут мастеров на все случаи жизни — от быстрой диагностики до капитального ремонта. А запросов на поиск утечки фреона стало почти в пять раз больше, чем год назад.

Не забывают и о более бюджетных вариантах спасения от духоты: продажи вентиляторов в апреле подскочили почти на четверть относительно марта. Похоже, в этом сезоне никто не хочет остаться без прохлады, пишет «Тюменская линия».

