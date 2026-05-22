В Ишиме 23 и 24 мая пройдет последняя семейная игротека «Конструктория»

В эти выходные, 23 и 24 мая, у жителей Ишима и гостей города будет последний шанс побывать на семейной игротеке «Конструктория». После этого проект отправится еще в Тобольск и Тюмень, а затем будет расформирован.

«Конструктория» — это не просто пространство с конструкторами и игрушками, а формат, в котором семья проводит время вместе по-настоящему: не рядом, а в совместном действии. Здесь родители и дети строят, обсуждают, придумывают, договариваются и вместе ищут решения. Такой досуг особенно ценен сегодня, когда у семей не всегда хватает времени на спокойное и полезное общение без гаджетов и спешки.

На игротеке собраны 30 конструкторов со всего мира — от магнитных и деревянных до электронных и музыкальных. Отдельное место занимает большая детская железная дорога площадью 100 квадратных метров с мостами, тоннелями и десятками паровозиков. Но главный смысл проекта — в том, что игра здесь плавно превращается в развитие.

Каждый конструктор связан с реальными местами России: Эльбрусом, Танцующими хариусами в Магадане, Ленскими столбами и даже Коньком-Горбунком. Ребёнок не просто собирает модель, а узнаёт что-то новое о стране, природе и культуре. Так интерес к игре становится интересом к знаниям — без давления и скучных объяснений.

Для семей это особенно важно: ребёнок учится не только конструировать, но и взаимодействовать с другими, делиться деталями, ждать очереди, слышать партнёра по игре. А родители видят своего ребёнка не как того, кто «не отрывается от планшета», а как исследователя, архитектора и изобретателя.

На площадке также будет работать зона мастер-классов, где можно переключить внимание и попробовать себя в новых форматах активности. Традиционно пройдёт и детский книжный обменник: можно принести уже прочитанную книгу и выбрать другую.

Организаторы советуют покупать билеты заранее: так можно не только гарантированно попасть на последнюю ишимскую игротеку, но и сделать это по более выгодной цене. Это хороший повод провести выходные всей семьёй — с пользой, интересом и общими впечатлениями, которые действительно запоминаются.