С патриотами из тюменского клуба познакомились члены народной комиссии

Фото: Сергей Куликов.

Они продолжают оценивать результаты реализации Народной программы партии. В 2024 году в детском центре реконструировали музей боевой славы «Память». В нем более 500 экспонатов времен Великой Отечественной войны.

– У нас появилась большая витрина для копии боевого знамени 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, под которым героически сражались защитники Брестской крепости. Отремонтировали само помещение, поменялось покрытие на полу – оно стало зеленым. В Брестской крепости долгое время не было ни одного кусочка травы. Но теперь она снова вся зеленая, и этот цвет – цвет жизни. Также в музее появилась интерактивная доска, и мы можем проводить там уроки мужества, смотреть фильмы и самое главное – обсуждать их, – рассказала директор клуба детского творчества Татьяна Иванищева.

Фото: Сергей Куликов.

Часть экспозиции собрана поисковиками отряда «Кречет». Выставка пополняется и трофеями специальной военной операции - некоторые выпускники и педагоги клуба сегодня защищают Родину. А «кижеватовцы» плетут для бойцов сети и каждый месяц участвуют в сборе гуманитарной помощи.

– Быть вместе с защитниками – наша общая задача. Выпускники клуба, которые сейчас на передовой, вышли на нас и попросили то, что жизненно необходимо – дроны-разведчики. Без них сейчас никуда, они помогают оценивать местность, беречь жизни ребят. Благодаря такой дружбе с «кижеватовцами», уверен, мы спасли не одну сотню бойцов, – сказал Александр Сукаченко, член фракции «Единой России» в Тюменской городской Думе, руководитель исполкома регионального отделения «Офицеров России».

Скоро воспитанники центра начнут учиться пилотированию - сегодня операторы БПЛА востребованы во многих отраслях.

Фото: Сергей Куликов.

– Ждем, что у нас появятся симуляторы, специальные ноутбуки, джойстики, сами дроны. Сейчас мы совместно с центром «Воин» уже учим ребят управлять беспилотными летательными аппаратами. И успешно: недавно команда «Кречета» ездила на межрегиональные сборы в город Рыбинск. В номинации БПЛА мы заняли первое место, – поделился командир военно-поискового отряда «Кречет» Андрей Ковалевский.

Кроме того, ребята принимают участие в соревнованиях по боевым искусствам, танцам, бывают на субботниках, областных праздниках. И обмениваются опытом со сверстниками из Беларуси: «кижеватовцы» регулярно ездят в Брест, недавняя поездка завершилась 8 мая.