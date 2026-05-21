К дачному сезону в пригороде Тюмени улучшили качество мобильной связи

фото: https://www.magnific.com.

С началом летнего сезона МТС модернизировала телеком-инфраструктуру в популярных загородных районах Тюменской области. После запуска дополнительного оборудования и обновления сети скорость мобильного интернета в ряде дачных массивов увеличилась примерно на 20%.

Обновление сети прошло сразу в нескольких пригородных направлениях. Более устойчивое LTE-покрытие получили садовые товарищества «Надежда», «Незабудка» и «Хрустальный» на Салаирском тракте, СНТ «Романтик» на Тобольском тракте, а также «Мелиоратор», «Строитель» и «Лесная сказка» на Велижанском тракте. Работы также провели в дачном массиве «Рассвет» по Ялуторовскому тракту и в районе коттеджного поселка «Зеленые холмы» возле села Кулаково.

Новые возможности связи появились и в СНТ «Весна» рядом с Окружной дорогой, а также в товариществе «Восход» на Червишевском тракте. В СНТ «Лебедушка» на Велижанском тракте увеличили скорость передачи данных.

«Летом загородные территории традиционно становятся точками притяжения для жителей региона, поэтому потребление мобильного трафика там заметно увеличивается. Мы продолжаем развивать LTE-сеть в пригородах и населенных пунктах области, чтобы связь оставалась стабильной независимо от сезона. Параллельно в регионе завершен перевод абонентов с 3G на современные стандарты связи. Для более высокого качества звонков рекомендуем использовать технологию VoLTE — она позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом», — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Благодаря этому жители смогут комфортнее пользоваться интернетом за городом — созваниваться по видеосвязи, работать онлайн, смотреть фильмы и пользоваться цифровыми сервисами даже в периоды высокой нагрузки на сеть.