Фото: Типичная Тюмень, ВК.

Страшная трагедия произошла в Тюмени на выходных. Труп молодого парня обнаружили прохожие возле многоэтажного дома в Восточном округе, на улице Прокопия Артамонова. Скорая помощь выезжала на место трагедии 16 мая.

По словам очевидцев, парень сорвался с высоты, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. В Следственном комитете подтвердили факт трагедии. Каких-либо внешних признаков криминальной смерти не обнаружено, проводится процессуальная проверка.

«По факту гибели молодого человека следственным отделом по Восточному АО СУ СК РФ по Тюменской области проводится процессуальная проверка. Каких-либо внешних признаков криминальной смерти на теле не обнаружено. По результатам произошедшей трагедии будет принято соответствующее решение», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области.

Это не первый подобный случай в Тюмени. 29 января вечером из окна многоэтажного дома на улице Малыгина, 90 выпал человек и разбился насмерть. Труп мужчины обнаружили прохожие, когда возвращались домой после работы. Человек упал на крышу между пролетами.

