Тюменцам рассказали, как оказать первую помощь при растяжениях, ушибах и переломах

СЕГОДНЯ 09:38 2018-12-01T09:38:27+03:00

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«Зима – холода», поётся в известной песне Андрея Губина. А где холода, там и гололёд. Увы, но часто многим не удаётся правильно «приземлиться» на землю после скольжения, и в результате человек получает ушибы, растяжения и переломы. О том, как оказать первую помощь при этих неприятностях, рассказал врач-травматолог-ортопед тюменской ОКБ №2 Александр Жупанов. Прочтите – пригодится!

Повреждения мягких тканей делятся на две большие группы: ушибы и растяжения. По словам Александра Жупанова, клинические признаки у них схожи: это отёчность, боль при пальпации и кровоподтёки. Первая помощь при таких случаях заключается в следующем. Пострадавшей конечности необходимо

- Обязательно «предоставить» конечности покой, обложить её холодом или использовать охлаждающие аэрозоли. Ни в коем случае не греть.

– Обратиться к специалистам-травматологам ОКБ №2 в приёмное отделение (ул. Мельникайте, 75). Причём сделать это можно и самостоятельно, и вызвав машину скорой помощи.

Если человек получает повреждения кости – переломы – возникает другая картина. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, по возможности нужно приложить к повреждённой конечности специализированную медицинскую шину, которая есть в любом медицинском кабинете. Обязательно необходимо использовать холод (например, лёд или замороженные продукты из морозилки) и положить конечность на возвышенность. Главное – чтобы два смежных сустава не двигались. Затем уже стоит вызвать скорую помощь.

Напомним, ранее «Комсомольска правда – Тюмень» писала о том, что в начале ноября Тюмень превратилась в большой каток. Чтобы справиться с возросшей нагрузкой в ОКБ №2 усилили дежурную бригаду травмпункта, то есть вместо трех, осмотр, диагностику и при необходимости лечение вели пять специалистов.