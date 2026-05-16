В школах Тюмени прошли квизы по правилам безопасного поведения

Фото: Лидия Надэль

В тюменских школах № 42 и № 63 для учеников пятых классов прошли квизы по безопасности, организованные компанией «УСТЭК» и порталом «Мегатюмень». Такие встречи проводят уже не первый год: организаторы регулярно знакомят школьников с важными правилами через интерактивные задания и командные игры.

Участникам предлагали разобрать различные жизненные ситуации — от безопасного поведения по дороге в школу до общения в интернете и взаимодействия с незнакомыми людьми. Формат квиза позволил уйти от привычных лекций: дети обсуждали ответы в командах, спорили и вместе искали правильные решения.

Отдельное внимание уделили вопросам дорожной и пожарной безопасности, цифровой грамотности, а также поведению рядом с инженерно-техническими объектами и тепловыми трассами. Многие задания вызывали активные дискуссии, благодаря которым ребята лучше запоминали правила и учились применять их на практике.

Мероприятия стали актуальными в преддверии летних каникул. В этот период школьники больше времени проводят на улице и чаще остаются без присмотра взрослых, поэтому напоминание о мерах предосторожности становится особенно важным.

В завершение квиза всем участникам вручили дипломы и памятные подарки. Однако главным итогом встречи стали не призы, а знания и навыки, которые помогут детям увереннее ориентироваться в повседневных ситуациях.