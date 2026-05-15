В Тюмени высадили деревья в рамках экологического проекта «Зеленый город»

«Зеленый город» — ежегодная экологическая акция по озеленению разных районов города, организованная изданием «Комсомольская правда – Тюмень». В этом году она прошла в восьмой раз при поддержке МКУ «ЛесПаркХоз», администрации города Тюмени и Тюменской городской думы.

Журналисты совместно с партнерами – сотрудниками теплоснабжающей организации УСТЭК и завода «ЭСАБ» высадили 20 яблонь, 10 елей и 10 рябин в сквере на улице Мебельщиков, 16. К посадке присоединились также и местные жители вместе с детьми.

«На самом деле я в большом восхищении, как преобразилась Лесобаза за последние годы. Сейчас здесь много семей с детьми, площади благоустроены, а наша акция «Зеленый город» — настоящее достояние города. И меня очень трогает, что дети присоединяются к нашему сегодняшнему мероприятию, потому что это будет память на долгие-долгие годы», — подчеркнул заместитель председателя Тюменской городской Думы Андрей Голоус.

С 2018 года в рамках проекта высадили 500 саженцев в микрорайоне Антипино, в сквере Гимназистов и на площади Памяти, в сквере «Ново-Комарово» и рядом со спортивным комплексом «Рубин».

Организаторы отметили, что подобные акции помогают делать городские пространства более зелеными и комфортными для жителей.