Стена памяти в Ишиме сохранит лица и имена погибших на СВО героев

Торжественное открытие Стены памяти, посвященной погибшим участникам специальной военной операции, состоялось в Ишиме. В нем приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» Тюменской облдумы Андрей Артюхов, глава Ишима, секретарь городского местного отделения партии Федор Шишкин, глава Ишимского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Ломовцев, председатель Ишимской городской думы Алексей Ипатенко, родные павших бойцов и молодежь. На стене — имена и портреты 300 ишимцев, которые погибли, защищая страну.

«На фотографиях - лица ишимских ребят, мужей, сыновей, братьев. Они защищали нашу родину, отстаивали ее интересы. Мы всегда будем помнить об их подвиге. Ребята берут пример с предков - участников Великой Отечественной войны. Не жалея себя и своей жизни, они защищают всех нас», - сказал Андрей Артюхов.

«Каждый снимок - судьба человека, отражающая его подвиг, его боевой путь. Место в сквере Майском, где установлена Стена, уже стало намоленным: родственники бойцов приходят возложить цветы, жители города, которые посещают этот объект благоустройства, останавливаются почтить память ишимцев, погибших в ходе спецоперации», - отметил Федор Шишкин.

«На прошлой неделе мы отмечали 81 годовщину Победы, символа мужества и стойкости нашей Родины. И наши ребята продолжают дело наших дедов и прадедов, воинов-победителей. Война уносит жизни мужественных и крепких ребят. наша священная задача - сохранить и увековечить их память», - прокомментировал Сергей Ломовцев.

«Благодарю организаторов и жителей нашего города за активное участие в создании Стены памяти, которая позволит внести вклад в увековечивание светлой памяти о наших героических земляках», - подчеркнул Алексей Ипатенко.

На открытии выступила супруга погибшего на СВО трижды кавалера ордена Мужества, гвардии младшего сержанта Виктора Лобанова. Татьяна от лица родных и близких ветеранов СВО поблагодарила жителей Ишима, коллективы предприятий и администрацию, которые приняли участие в создании Стены памяти.