Фото: Пере Ишим, ВК.

Во вторник, 12 мая 2026 года, поздним вечером произошел крупный пожар на территории ишимского мясокомбината на Аккумуляторной улице, 1, строение 16, что расположен в черте города. В социальных сетях очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. Черные столбы дыма поднимались над предприятием в вечернем закате.

К мясокомбинату выезжали сотрудники МЧС, они потушили возгорание за несколько часов. В Ишиме вновь зафиксировано задымление на территории предприятия, которое недавно пострадал от страшного пожара.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области уточнили, что на территории мясокомбината 12 мая 2026 года произошло возгорание мусора. На месте ЧП работали специалисты ведомства.

Напомним, в ночь с 7 на 8 мая на предприятии произошёл сильный пожар, в результате которого пострадали несколько цехов: колбасный, убойный и помещения с холодильным оборудованием. Площадь повреждённой кровли составила 950 квадратных метров. Пострадавших не было.

Пользователи социальных сетей на фоне происходящего обеспокоились ценами на мясные продукты питания и их наличие на прилавках в магазинах в регионе.

«Голод на подходе, не забывайте», «Ишимский сгорел, ялуторовкий закрыли...всё по плану…», - пишут жители Тюменской области в группах.

И действительно, накануне 9 мая журналисты, ссылаясь на данные Тюменьстата, отмечали рост цен на все виды мяса в регионе. За последнюю неделю стоимость свинины в Тюменской области выросла сразу на 3,55%, а куриного мяса – на 1,5%. Килограмм курицы в регионе еще неделю назад можно было купить за 249 рублей, а уже сегодня – за 252 рубля. С 13 апреля цены на куриное мясо в регионе увеличились на 1,3%.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени и области с 28 апреля 2026 года был введён особый противопожарный режим, из-за чего горожанам официально запретили посещать популярные места отдыха, включая Гилевскую рощу, Верхний бор, Плехановский бор и другие лесные массивы. На время действия режима тюменцам запрещено находиться на территории городских лесов, а также использовать любой открытый огонь и разводить костры, в том числе в мангалах. Подробности - в нашем материале.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.