«Удар стулом» оказался ложью: в Казанском районе мужчина получил 200 часов работ за донос

В Тюменской области суд наказал мужчину за ложный донос о нападении с металлическим стулом.

Казанский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Михаила К., его обвинили в ложном заносе о совершении преступления. По версии суда, в больничной палате мужчина, чтобы насолить знакомому рассказал полицейскому о ложном нападении.

Он заявил, что приятель ударил его металлическим стулом по голове, причинив сильную боль. При этом подсудимый был заранее предупреждён об уголовной ответственности за ложный донос.

В суде Михаил полностью признал свою вину. Суд учёл, что ранее он не был судим, к административной ответственности не привлекался и характеризуется удовлетворительно. В итоге тюменцу было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

