В Тюмени осудили мужчину за ложный донос об угоне машины

Житель Тюмени получил условку за ложный донос об угоне.

В Тюмени суд рассмотрел уголовное дело в отношении Игоря В., который умышленно подал заявление о якобы совершённом угоне его автомобиля. Обвинение было выдвинуто в отношении мужчины. При подаче заявления подсудимый был письменно предупреждён об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ.

Тем не менее, он настаивал на своём заявлении, которое было зарегистрировано в полиции и послужило основанием для проведения процессуальной проверки. В ходе проверки факт угона не подтвердился, и было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления.

В суде Игорь В. полностью признал свою вину, согласился с предъявленным обвинением и раскаялся в содеянном. С учётом всех обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно.