В Тюменской области устраняют последствия непогоды

Ураганный ветер, ливень и резкий перепад температур накануне в Тюменской области привел к беспорядку на улицах городов и поселков Тюменской области.

Так, в Тюменском районе аварийные бригады энергетиков и дорожников устраняют последствия сильного ветра, где произошли отключения электроэнергии. В одном из СНТ жители сообщили, что сидят без света с 14 часов 9 мая Кроме того, были зафиксированы случаи упавших деревьях.

- В Богандинском теруправлении произошел обрыв на высоковольтной линии в болотистой местности. Энергетики добирались до места аварии ночью, по бездорожью, электричество жителям дали рано утром. Ситуация держится на контроле, - прокомментировала глава Тюменского округа Ольга Зимина.

В Тобольске тоже ведутся работы по уборке сломанных деревьев и упавших элементов. Здесь снова пострадал Театральный ангел. Конструкцию вместе с лавкой, опрокинул штормовой ветер. Напомним, неделю назад у данного ангела «отпало крыло». Арт-объект уже увезли в ремонт. А контейнерная площадка для ТБО, снесенная ветром, повредила несколько автомобилей в 15 микрорайоне.

Штормовой ветер опрокинул торговый павильон возле остановки «Колледж искусств и культуры». На площади Чулкова сломало туристический объект «Деревянный наличник». На улице Дзираева упали две конструкции, установленные к 9 мая, а на проспекте Комсомольский рухнул рекламный щит.

- Порывы сильного ветра ещё сохраняются. Устранение аварийных ситуаций на контроле. Пожалуйста, будьте аккуратны на улице, не торопитесь, - рекомендовал глава Тобольска Петр Вагин.

Ранее сообщалось, что в Тюмени ветром снесло несколько конструкций и деревьев.

По данным РСЧС Тюменской области 11 и 12 мая на территории региона местами прогнозируются порывы ветра до 18 метров в секунду. Номер Единой дежурной диспетчерской службы - 112.