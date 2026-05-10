Ураганный ветер повалил в Тюмени остановки, рекламные щиты и деревья

Фото: ЧС Тюмень

Накануне в Тюмени резко сменилась погода. После обеда яркое солнце и +24 градуса тепла сменилось дождем, пасмурным небом и ураганным ветром. Городским службам предстоит устранить последствия непогоды, а натворить она успела многое.

Так, подписчики сообщества «ЧС Тюмень» поделились фото и сообщениями, где что произошло.

Фото: ЧС Тюмень

«Из-за урагана на улицах города летают остановки и навесы для мусорных контейнеров. Фото сделано в поселке Березняки», «На Ялуторовском тракте на въезде в Тюмень упал постамент женщины с ключом от города», «На Профсоюзной упало дерево на проезжую часть», пишут тюменцы.

Фото: ЧС Тюмень

Кстати, ветрище бушевал и в Тобольске. Там он повалил дерево на улице Ремезова, (возле Биофабрики). Оно упало на тротуар. Штормовой ветер, перевернул остановку общественного транспорта «Ул.Гагарина» и свалил рекламный щит.

Фото: ЧС Тюмень

Сегодня в Тюмени северо-западный порывистый ветер продолжит «хулиганить». Немного потеплеет уже в понедельник, 11 мая. А к 12 мая столбики термометров поднимутся до +16 градусов и сила ветра упадет до 4-9 метров в секунду. Тепло вернется в город только в среду, 13 мая.