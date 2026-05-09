В Нижней Тавде прошла акция «Бессмертный полк на воде»

Фото: ИИЦ «Светлый путь»

В Нижнетавдинском районе Тюменской области вечером 8 мая состоялась акция «Бессмертный полк на воде». Около двадцати катеров и лодок пронесли портреты ветеранов по реке Тавда. Мероприятие проводится уже второй год подряд и участвуют в нем не только нижнетавдинцы, но и жители соседних районов.

- Акция набирает обороты. На каждом судне - портреты героев, ковавших Победу. Мы гордимся ими, помним их подвиг и никогда не забудем, - сказал глава Нижнетавдинского района Сергей Борисевич.

Добавим, что сегодня более 100 тысяч жителей Тюмени приняли участие в шествии «Бессмертный полк». Они прошли с портретами фронтовиков по улице Республики.