Сегодня, в День празднования 81-1 годовщины в Великой Победе, по улице Республики в Тюмени прошло шествие «Бессмертного полка».

Многотысячный «Бессмертный полк» прошел по улицам Тюмени

Тысячи горожан гордо несли над головами портреты героев – фронтовиков. Участие в шествии приняли губернатор Тюменской области Александр Моор и основатель идеи, сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов, а также представители общественных организаций и власти, и, конечно же, тысячи жителей областной столицы.

- В Тюмени в акции «Бессмертный полк» приняло участие более ста тысяч горожан. Вместе с земляками прошёл с портретом своего деда Нестера Павловича Черкасова – фронтовика, гвардии младшего сержанта, отважного воина Красной армии. Победный май 45-го года он встретил в Чехословакии. Был награждён орденом Славы III степени и несколькими медалями. Мой прадед, Павел Яковлевич Черкасов, погиб в 1943 году в Белоруссии. Практически в каждой семье в нашей стране есть такие истории. Есть свои герои, которыми мы гордимся и помним. Слава народу-победителю, слава тем, кто сокрушил фашизм и защитил родную землю, – сказал Александр Моор.

Идея «Бессмертного полка» зародилась на тюменской земле около 20 лет назад. которой почти два десятилетия назад родилась именно на тюменской земле. В 2007 году она называлась «Парад победителей».

Сегодня «Бессмертный полк» проходит во всех городах России и за рубежом. Акция стала настолько масштабной, что приняла новые виды: «Бессмертный автополк», «Бессмертный полк в небе», «Бессмертный полк на воде» и прочее.