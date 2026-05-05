Народная комиссия «Единой России» изучила подходы к оказанию медпомощи ветеранам СВО

Фото: Денис Моргунов.

Народная комиссия «Единой России» побывала в Областной клинической больнице №2 города Тюмени. Учреждение оказывает комплексную медицинскую помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. В больнице наблюдается 90 ветеранов СВО, им содействуют в реабилитации, льготном лекарственном обеспечении, санаторно-курортном восстановлении и диспансеризации. Еще порядка 200 человек обратились за помощью с начала года.

– Мы работаем по принципу единого окна. Структура больницы сложная: есть и стационар, и поликлиника, и травматология, и женская консультация. Но работает служба поддержки пациентов, и в каждом подразделении есть ответственные специалисты, они ежедневно обмениваются информацией. В таком режиме мы ведем учет данных об участниках СВО и сопровождаем их, – поделилась директор Областной клинической больницы №2 Татьяна Клещевникова.

Кроме того, служба поддержки взаимодействует с профильными организациями: фондом «Защитники Отечества», Координационным центром, созданным на базе ГАУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн».

– На встрече мы обсудили, что ветераны, приходя в отпуск или вернувшись к мирной жизни, должны не только получать всю необходимую медицинскую помощь, но и делать это своевременно. Я уверена, что между нашими медицинскими учреждениями, общественной организацией «Держава» и другими будет плотная продуктивная коммуникация, – отметила Ольга Швецова, руководитель регионального исполкома «Единой России», председатель комитета по социальной политике Тюменской областной Думы.

Участники встречи проанализировали проблемы, связанные с тем, что зачастую бойцы избегают походов к врачам.

– Одна из причин – человек не хочет чувствовать себя инвалидом, получив травму. Кто-то не был приучен к прохождению обычных процедур вроде сдачи крови с детства. Третий момент – ребята, приехав в отпуск, желают увидеться с семьей, друзьями, а тут еще надо посещать врачей. Но ситуацию нужно менять. Важно давать больше информации о пользе профилактики и создавать необходимые условия, – заявил Олег Ямпольский, член фракции партии «Единая Россия» в Тюменской городской Думе, председатель правления общественной организации участников СВО «Держава».

Народные комиссии продолжат оценивать реализацию народной программы партии в разных учреждениях региона. Они посетили уже более 155 объектов, включая детские сады, школы и крупные предприятия области.