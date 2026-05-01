На юге Тюменской области 2 мая ожидается усиление ветра до 23 м/с

По данным Тюменского ЦГМС, порывы могут достигать 18–23 м/с Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днём 2 мая 2026 года на юге Тюменской области местами ожидается усиление ветра. Главное управление МЧС России по Тюменской области предупреждает: по данным Тюменского ЦГМС, порывы могут достигать 18–23 м/с.

Спасатели просят жителей быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности. Водителям стоит скорректировать стиль вождения: в условиях сильного ветра и возможной плохой видимости лучше снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля. Откажитесь от резких манёвров — обгонов, перестроений и опережений. Если видимость резко ухудшится, безопаснее всего съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями.

Жителям также рекомендуют по возможности ограничить выход на улицу. При усилении ветра ни в коем случае не стоит находиться рядом с линиями электропередач, высокими деревьями и крупными рекламными конструкциями — есть риск их повреждения и падения. Особое внимание нужно уделить безопасности детей и пожилых людей: важно не оставлять их без присмотра в непогоду.

В случае любой экстренной ситуации незамедлительно звоните по единому телефону вызова экстренных служб — 112.

