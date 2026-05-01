На улице Тульской в Тюмени ограничили движение из за просадки асфальта

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени на улице Тульской из-за ЧП ввели ограничения для транспорта. На участке от улицы Республики до улицы Геологоразведчиков произошла просадка асфальта.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, на месте дежурят два наряда ДПС. Автоинспекторы обеспечивают выезд транспорта из прилегающих дворов, но движение по самому участку сейчас ограничено.

Водителям стоит быть начеку: чтобы сэкономить время и избежать заторов, лучше заранее продумать маршрут объезда. Следите за обстановкой на дорогах и выбирайте альтернативные пути!

