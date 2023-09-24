Пенсионер на мотоцикле погиб в ДТП со «Шкодой» на трассе Тюмень-Нижняя Тавда Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 54-м километре дороги Тюмень-Нижняя Тавда произошло смертельное ДТП. Здесь столкнулись мотоцикл с коляской и «Шкода». Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области.

Известно, что 74-летний водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Мотоциклист погиб, а 59-летняя пассажирка авто получила травмы.

Пенсионер на мотоцикле погиб в ДТП со «Шкодой» на трассе Тюмень-Нижняя Тавда Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Обстоятельства трагедии выясняются. В ГИБДД уточнили, что погибший - житель села Березовка Нижнетавдинского района.

Напомним, ранее мы писали о том, что многодетная семья из Тобольска погибла в страшном ДТП с фурой на «трассе смерти».