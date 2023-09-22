Многодетная семья из Тюмени награждена орденом «Родительская слава»

Фото из личного архива семьи Якуниных

Семья из Тюмени награждена орденом «Родительская слава». Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Тюменской области

У Андрея и Натальи Якуниных 8 детей. Глава семьи – директор центра «Милосердие». Он помогает бездомным и людям, оказавшимся в сложной ситуации. Воспитанием детей в основном занимается супруга, но и Андрей не остается в стороне. Один из сыновей Якуниных сейчас проходит службу в Вооруженных силах РФ.

О награждении семьи стало известно из Указа, который накануне подписал Владимир Путин. Отметим, что орден «Родительская слава» выдают семьям, которые воспитали семь и более детей.