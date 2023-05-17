Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил медали «Отцовская доблесть» и «Материнская слава» 28 родителям

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил многодетным родителям медали «Отцовская доблесть» и «Материнская слава». На сегодняшний день в регионе проживают более 32,5 тысячи многодетных семей. Сегодня получили почетную награду 28 родителей.

– Истории многих семей совершенно обычные, но от этого не менее теплые. Просто встречаются два человека и понимают, что дальше друг без друга не могут. Вот Андрей Шевелев почти 30 лет назад в шутку поехал знакомиться к девушке по имени Татьяна. Шутка переросла в большую любовь. Сейчас семья воспитывает пятерых детей и живет в Казанском районе, – рассказал глава Тюменской области.

Другая семья – Михайловых – из поселка Голышманово также воспитывает пятерых детей. Тюменцы прожили вместе уже 25 лет. Губернатор региона поблагодарил многодетных родителей за проделанный труд и воспитание детей.