В шести поселках Нижнетавдинского района увеличили скорость интернета

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Увеличили скорость передачи данных благодаря расширению транспортной сети. Специалисты МегаФона заменили исчерпавшую ресурс радиорелейную линию связи на современную волоконно-оптическую.

Теперь качество интернета меньше зависит от погодных условий и остается стабильным в часы пиковых нагрузок на сеть. По словам директора мобильного оператора в Тюменской области Евгения Пфлаумера, в этом году компания уделяет особое внимание малым населенным пунктам в районах, потому что надежный мобильный интернет и стабильная голосовая связь являются важной составляющей комфортной жизни. Поэтому увеличенная пропускная способность сети поможет реализовать растущие цифровые потребности жителей и гостей Нижнетавдинского района.