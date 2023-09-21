В Тюмени построят детский сад с бассейном

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В Тюмени появится еще один детский сад на 600 мест. Его построят на улице Федюнинского, сообщается на сайте госзакупок.

В новое дошкольное учреждение будут принимать детей с полутора до семи лет. Помимо обычных помещений для игр и отдыха, в садике расположатся залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты логопеда, психолога и даже бассейн.

Заявки на разработку проекта принимаются до 9 октября, а предоставить его нужно до конца 2024 года. Сумма контракта – 11,8 миллиона рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что в областной столице началась проектировка второго транспортного кольца. Оно будет проходить через несколько трактов – Московский, Ирбитский и Салаирский.