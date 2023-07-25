В Тюмени началась проектировка второго транспортного кольца

Он будет проходить через несколько трактов — Московский, Ирбитский и Салаирский. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области стартовали работы по разработке проектной документации второго транспортного кольца. Согласно опубликованным планам, работы будут завершены до конца 2023 года.

– Проект очень непростой. Второе транспортное кольцо будет проходить через несколько трактов – Московский, Ирбитский и Салаирский, магистраль свяжет несколько трасс под Тюменью. В рамках второго транспортного кольца будут возведены две новых дорожных развязки, обустроены дороги в двух крупных строящихся районах – «Комаровo Парк» и Патрушева. Всего будет построено порядка 21 километра дорог, – разъяснили редакции «КП» в Главном управлении строительства Тюменской области.

Кроме того, добавили в ведомстве, точная сумма, которая потребуется на финансирование строительства второй объездной и сроки строительства магистрали, станут известны позже. Сейчас власти ищут источники финансирования проекта, денежные средства пойдут в том числе из федерального бюджета, уточнили в региональном ГУС.

Ранее мы рассказывали, что новая объездная пройдет рядом с тюменским аэропортом Рощино, это позволит максимально разгрузить улицу Федюнинского, которая на сегодняшний день выполняет роль транзитного пути на федеральной трассе Омск – Екатеринбург.

Напомним, вторую объездную в Тюмени построят к 2040 году. Новое кольцо свяжет несколько трасс около города.