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НовостиОбщество20 июля 2023 5:27

В Тюмени к 2040 году построят вторую объездную

Новое кольцо свяжет несколько трасс около города
Серафима Краснова
Новое кольцо свяжет несколько трасс около города.

Новое кольцо свяжет несколько трасс около города.

Фото: Татьяна Коркина

Через семь лет в Тюмени построят второе транспортное кольцо. Такие сведения указаны в генеральном плане города до 2040 года. Новая магистраль станет продолжением старой объездной, она пройдет через Салаирский, Ирбитский и Московский тракты.

Новое кольцо свяжет несколько трасс около города. Власти уже планируют подходы к новой объездной. Они должны расположиться между двумя крупными строящимися районами – «Комарово Парк» и частью Патрушева.

Протяженность новой дороги составит почти 2,8 километра, на проект потратят около 58 миллионов рублей.