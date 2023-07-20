В Тюмени к 2040 году построят вторую объездную

Новое кольцо свяжет несколько трасс около города. Фото: Татьяна Коркина

Через семь лет в Тюмени построят второе транспортное кольцо. Такие сведения указаны в генеральном плане города до 2040 года. Новая магистраль станет продолжением старой объездной, она пройдет через Салаирский, Ирбитский и Московский тракты.

Новое кольцо свяжет несколько трасс около города. Власти уже планируют подходы к новой объездной. Они должны расположиться между двумя крупными строящимися районами – «Комарово Парк» и частью Патрушева.

Протяженность новой дороги составит почти 2,8 километра, на проект потратят около 58 миллионов рублей.