Сроки сдачи развязки на Червишевском тракте в Тюмени снова сдвинулись

Сроки сдачи объекта снова сдвинулись. Фото предоставлено Комсомольской правде

Развязку на выезде из Тюмени в районе Ожогино планировалось сдать в этом году, но из-за ряда препятствий,сделать это удастся только в 2024 году. В Главном управлении строительства региона рассказали, что на объекте необходимо перенести большое количество коммуникаций, из-за этого дата окончания работ сдвигается. Об этом говорится и в проекте постановления.

Зато трехуровневая развязка на улице Мельникайте в Тюмени будет готова раньше срока. Ранее мы писали, что уже в этом году запустят движение на третьем уровне.