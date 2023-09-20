Трехуровневая развязка на улице Мельникайте в Тюмени будет готова раньше срока

Движение по одному из уровней запустят уже в этом году. Фото предоставлено Комсомольской правде

В областной столице раньше срока запустят движение по развязке на перекрестке Мельникайте и Дружбы. Председатель комитета строительства и ремонта объектов дорожной инфраструктуры городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Михаил Нурдинов объяснил, что в проекте предусмотрено строительство двух путепроводов, девяти съездов, ливневых канализаций. Также в проекте предусмотрено и изменение инженерных сетей, строительство просторных пешеходных зон, велодорожек.

Добавим, что это первая подобная развязка в городе. По документам работы рассчитаны до конца следующего года. А стоимость этого масштабного проекта достигает почти восьми миллиардов рублей.