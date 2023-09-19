После публикации в «КП»–Тюмень» об избитом велосипедисте в Тобольске инцидентом заинтересовались следователи

Подросток в результате инцидента за медпомощью не обращался Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Вчера вечером в Тобольске произошла потасовка между подростком и мужчиной. 14-летний тоболяк задел на своем железном друге проезжающую иномарку. Такая выходка не понравилась автовладельцу, он съехал на обочину дороги, остановился и, выйдя из машины, принялся бить несовершеннолетнего. На место происшествия были вызваны правоохранительные органы и родители юного тоболяка.

Несмотря на эмоциональные разборки, конфликт удалось уладить. Родители высказались, что их ребенок поцарапал машину мужчины, а мужчина потрепал их сына. И перед друг другом теперь они в расчете. Однако после публикации в «КП»–Тюмень» областной следственный комитет заинтересовался произошедшим.

– По данному факту организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время организован комплекс мероприятий с целью проверки доводов изложенных в СМИ. По ее результатам будет принято процессуальное решение, – отметили в СУ СК РФ по Тюменской области.