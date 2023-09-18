«Сердце кровью облилось!»: В Тобольске разъяренный мужчина избил велосипедиста из-за поцарапанного автомобиля

Разбирательства продолжались несколько часов Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

На улице Октябрьской города Тобольска сегодня было неспокойно. В вечерний час пик дороги были загружены. Плотный автомобильный поток разбавил подросток на велосипеде. 14-летний мальчишка двигался между двумя автомобилями и в какой-то момент потерял контроль управления. Свернув чуть не туда, он врезался в дорогую иномарку и поцарапал ее. Разъяренный мужчина съехал на обочину, перекрыл проезд перепуганному парню и выйдя из машины принялся наносить удары. Корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» очевидцы, родители мальчика, а также источник в силовых структурах рассказали подробности произошедшего.

– Я услышала крики мальчика. Выглянула в окно, не поверила своим глазам! Побежала разнимать. Водитель начал покрывать меня матом, трепать мальчонку. Кричал, что у него покрытие автомобиля стоит несколько сотен тысяч рублей, а там царапина-то, крошечная! Я спрашиваю:«не стыдно бить ребенка? Вы же мужчина!», а он покрыл меня матом! Когда мальчик снял очки, я увидела у него синяк и царапину, побежала скорее звонить в полицию, пока он не убил его! Потом еще приехали родители и мое сердце кровью облилось! Скромные, грустные, тихие, даже какие-то морально подавленные. И я так поняла, что у них не все в порядке со здоровьем, – рассказывает женщина.

А собственный источник в силовых структурах пояснил, что несовершеннолетний нарушил ПДД и спровоцировал столкновение.

– Мы прибыли на место. Я поговорил с мужчиной, потом отдельно с мальчиком. Допросил, не поступало ли каких-то угроз, не оскорблял ли он, подросток ответил отрицательно. Да, мужчина в начале был не в себе, но чуть позже пришел в нормальное состояние и был готов к диалогу. Однако я все равно зафиксирую ДТП. А еще в ходе разбирательств было установлено, что у водителя иномарки не все гладко с документами. С ним предстоит отдельная работа!, – пояснил силовик.

Родители же в разговоре с редакцией «КП-Тюмень» признались, что ножки от звонка сына знатно подкосились.

– Нам позвонили и мы сразу все бросили, поехали. Пока ехали, понастроили себе страшных картин в голове. Вся жизнь перевернулась с ног на голову. Хорошо, что все обошлось и ребенок отделался ушибами, испугом и хорошим уроком, а ведь могло бы быть все намного хуже!, – говорит мама мальчика.

На вопрос, будут ли родители привлекать мужчину к ответственности, они сказали, что нет смысла.

– Мы квиты! Сын поцарапал машину мужчине, а мужчина побил нашего сына! Перед друг другом расплатились таким образом! Зато ребенок усвоит хороший урок. Какой смысл объяснять, что кататься по дорогам, где ездят автомобили нельзя? Это обговаривалось миллион раз. А тут наглядно вышло! Впредь будет умнее!, – подытожили родители.

А вот мужчина, который поднял руку на парня, от диалога с прессой отказался, а потом отвернулся к окну, пробурчав себе под нос, что теперь проблем у него достаточно.