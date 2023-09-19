На промышленно-энергетическом форуме в Тюмени представили уникальные цифровые решения

Фото: Станислав Баев

Предприятия «Роснефти» – «РН-Уватнефтегаз», ижевский и уфимский научные институты – приняли участие в работе промышленно-энергетического форума в Тюмени. Специалисты компании представили новые программные продукты на основе искусственного интеллекта.

«Роснефть» – первая компания в России, которая успешно создает наукоемкое программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. Линейка наукоемкого ПО насчитывает 23 программных продукта, 10 из которых уже выведены на рынок и успешно продаются. ИТ-платформа применяется для решения производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. Уникальное программное обеспечение удивляет скоростью, перечнем решаемых задач, применением современных алгоритмов и удобством интерфейса.

В ходе мероприятия прошла презентация функциональных возможностей новых программных продуктов Компании – «РН-Нейросети» и «РН-СМТ» (система мониторинга трубопроводов).

Информационная система «РН-Нейросети» разработана на основе нейросетевых технологий. Уникальное ПО подбирает оптимальные стратегии разработки месторождений, позволяя тем самым увеличить нефтедобычу и эффективность освоения недр.

Фото: Андрей Сергиенко

Информационная система «РН-СМТ» разработана для обеспечения надежного, эффективного и безопасного функционирования трубопроводных систем. «РН-СМТ» анализирует данные о режиме и условиях работы трубопроводов и выдает рекомендации по планированию работ на каждом участке, сокращая количество рутинных операций, выполняемых технологами. Данные в «РН-СМТ» поступают из различных систем сбора параметров состояния работы трубопроводов, в том числе от биозондов – уникальных приборов, позволяющих обнаруживать биопленки на стальных поверхностях, а также отследить динамику скорости коррозии. Технология также помогает достоверно выявлять биогенный характер коррозионных процессов и обеспечивать корректный способ защиты оборудования.

Прибор был разработан научным институтом предприятия в Ижевске. Пример биозонда с визуализацией принципов его работы также был представлен на TNF–2023.