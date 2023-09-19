Прототип нового двигателя ТМ-16 начнут собирать в Тюмени уже в следующем году

В Тюмени проходит промышленно энергетический форум. Фото: соцсети главы

Прототип нового газотурбинного двигателя ТМ-16 мощностью 16 МВт, который в будущем заменит иностранные аналоги, будут собирать на предприятии «Тюменские моторостроители». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Александра Моора.

Губернатор заявил, что на данный момент в нефтегазовой области все еще используются детали иностранного производства. Они уже выработали свой ресурс, поэтому новый отечественный мотор заменит их. Сейчас уже разработана вся необходимая конструкторская документация ТМ-16.

По словам главы, уже идет процесс прототипирования и в начале следующего года начнется основной этап сборки прототипа.