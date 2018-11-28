От IT до промышленности: в Тюменской области продолжается реализация политики импортозамещения

Реализация региональной государственной программы «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» в Тюменской области продолжается полным ходом. Её основная цель – содействовать развитию тюменских промышленных производств и обеспечить устойчивые темпы роста промышленности, созданию благоприятного инвестклимата и активизации внешнеэкономической деятельности. Ещё один немаловажный пункт – реализация политики импортозамещения, о чём мы с вами и поговорим.

ЦИФРОВАЯ ЭПОХА

Равноценной заменой иностранного на российское (читайте – импортозамещением) в Тюменской области занимаются даже в сфере IT-технологий. Так, в 2018 году департамент информатизации Тюменской области и эксперты компании «МегаФон» начали модернизацию информационно-аналитической системы региона, в рамках политики по импортозамещению. По условиям контракта, специалисты оператора внедрят информационную платформу на базе отечественного ПО для обеспечения деятельности руководства Тюменской области в таких областях, как здравоохранение, общественная безопасность передовыми информационно-аналитическими инструментами.

Благодаря новой системе, процесс поддержки принятия управленческих решений можно поднять на современный технологический уровень, в сфере здравоохранения можно будет отслеживать эффективность медицинских процессов, в сфере общественной безопасности – следить за функционированием систем «Безопасного города». По словам директора департамента информатизации Тюменской области Марии Рудзевич, актуальные и достоверные данные являются главным ресурсом цифровой экономики.

- Сегодня в регионе накоплен огромный массив цифровых данных практически по каждой отрасли, активно используются IT-инструменты для их обработки и анализа. Теперь нам необходимо научиться максимально эффективно использовать данный ресурс для управления Тюменской областью. Внедряя отечественное решение, мы не только выполняем требования законодательства, но также решаем задачи обеспечения безопасности региональных данных, - отметила Мария Рудзевич.

Как отметил директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам Уральского филиала «МегаФон» Евгений Иванов, такие информационно-аналитические системы – ключевой инструмент управления и принятия решения.

- Система автоматически собирает и обрабатывает данные, повышает эффективность работы государственных органов, - подчеркнул он.

ОТ СХЕМЫ – К РЕШЕНИЮ

В четырнадцати федеральных отраслевых планах импортозамещения по 195 позициям со 101 проектом участвуют 93 предприятия Тюменской области. Вне рамок федеральных отраслевых планов импортозамещения 64 предприятиями реализуется 98 проектов. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, сегодня регион набрал очень хорошие темпы по импортозамещению.

- От работы по схеме «придумываем — производим — пытаемся продать» многие тюменские предприятия перешли к решению конкретных задач, которые ставят перед ними нефтегазовые компании. Это позволяет выпускать реально востребованную продукцию, которая хорошо продается. Крупным заказчикам направлено 139 предложений по импортозамещению от предприятий и научных сообществ Тюменской области, - подчеркнул глава региона во время октябрьского заседания президиума областного правительства.

ЧТО ГОВОРИТ СТАТИСТИКА?

По данным статистики, индекс промышленного производства в Тюменской области за октябрь 2018 года остановился на отметке 109,9%. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, рост сохраняется в добыче полезных ископаемых (111%) и в обрабатывающих производствах (109,7%). Положительную динамику демонстрирует АПК и переработка. 105,7% составляет индекс в производстве пищевых продуктов, в производстве «молочки» - 109,2%, а в производстве продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов – 116,1%.

Самые большие темпы роста в октябре 2018 отмечены в выпуске электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры - 212,7%. В производстве прочих химических продуктов - 143,5%, компьютеров, электронных и оптических изделий - 136,9%, предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых - 132,5%, выпуске лекарств и медикаментов - 126,3%, в металлургическом производстве - 121,3%, выпуске кокса и нефтепродуктов - 115,8%, производстве изделий из пластмассы и резины - 110,5%.

Стоит отметить, что с 2008 года Тюменская область каждый год демонстрирует промышленный рост. С января по июль 2018 года индекс промышленного производства составил 109,1% к аналогичному периоду 2017 года. По словам губернатора, индекс промпроизводства в Тюменской области показывает уверенный рост за счет обрабатывающих производств. Тюменские предприятия активно сотрудничают с крупными нефтегазовыми компаниями и успешно участвуют в реализации федеральных программ импортозамещения.

Кстати говоря, промышленным предприятиям правительство Тюменской области оказывает и финансовую поддержку в виде возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении договоров лизинга (но не более 50% первоначальной стоимости). По словам директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонида Остроумова, в 2018 году этой формой господдержки воспользовались 10 предприятий, сумма возмещения составила свыше 151 млн рублей.