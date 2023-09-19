Тюменские компании представляют Россию на выставке лесной промышленности в Алжире

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские компании представляют Россию на международной выставке лесной промышленности «Algeria WoodTech 2023», которая проходит в Алжире с 18 по 21 сентября. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Кстати, Тюменская область – единственный российский регион среди участников.

Бизнес-делегация региона состоит из трех компаний – ООО «ПК Леском», ООО «Экотехнологии Групп» и ООО «КреативХаус». Предприниматели налаживают новые контакты и обсуждают сотрудничество с иностранными коллегами. А сегодня они уже встретились с торговым представителем России в Алжире Иваном Наличем, который рассказал о специфике работы российских экспортеров в стране.

Стенд тюменских предприятий посетил президент Совета по экономическому возрождению Алжира Камель Муля.

Также в выставке участвуют представители Алжира, Турции, Китая, Марокко, Туниса, Египта и других стран.