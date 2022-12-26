Компании Тюменской области активно занимаются импортозамещением Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Импортозамещающую систему контроля дефектов насосно-компрессорных труб разрабатывают ученые Тюменского индустриального университета. Ее аналоги зарубежного производства используют нефтегазодобывающие компании, но конкурентным преимуществом тюменской разработки является соотношение цены и качества.

– Главное достоинство системы контроля – рациональное использование имеющихся труб за счет своевременного изъятия из эксплуатации бракованных НКТ и продление числа спусков-подъемов пригодного оборудования, – пояснил доцент кафедры физики, методов контроля и диагностики института промышленных технологий и инжиниринга Камиль Муратов.

За счет совмещения дефектоскопии с процедурой подъема колонны НКТ производится первичная отбраковка труб, что практически исключает сбой скважинного оборудования. При этом установка системы не нарушает режим работы ремонтной бригады и механизмов спуско-подъемных операций.

– Большинство конструкционных сталей, из которых изготавливают НКТ, являются магнитными. При наличии дефектов в таком объекте характер распределения магнитного поля будет отличаться от бездефектной зоны. Регистрация отклонений позволяет зафиксировать наличие дефекта, локализовать его и в ряде случаев распознать его тип, – пояснил работу устройства ученый.

Кроме того, выпуск инновационных энергоэффективных антрацитовых блоков для строительства запустила компания «Планка». На первом этапе на промплощадке планируют производить 20 тысяч блоков, в составе которых содержится уголь и его производные. Благодаря использованию тюменского и уральского сырья, а также отечественного оборудования, предприятие является импортонезависимым.

Объем инвестиций в производство составил 3,5 млн рублей, создано шесть рабочих мест. Проект реализован при поддержке фонда микрофинансирования Инвестиционного агентства Тюменской области. По словам начальника цеха и главного технолога Дмитрия Губина, антрацитовые блоки находятся в одной ценовой категории со шлакоблоками и керамзитоблоками, но имеют улучшенные характеристики потребительских свойств. Так, благодаря более низкому водопоглощению повышается морозостойкость блоков и снижаются теплопотери, в результате итоговая экономия на отоплении составляет до 25%, сообщили в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области».