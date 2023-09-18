Банк Уралсиб запустил горячую линию для клиентов в народном рейтинге Банки.ру

Уралсиб постоянно повышает качество обслуживания и удобства клиентского пути в банке. Фото: пресс-служба Уралсиб Банка

Банк Уралсиб запустил горячую линию для поддержки клиентов в народном рейтинге Банки.ру. Уралсиб постоянно работает над повышением качества обслуживания и удобства клиентского пути в банке, и сервис вопросов-ответов на Банки.ру стал еще одним важным каналом коммуникации с клиентами.

Здесь можно оперативно получить ответ от эксперта банка по качеству обслуживания и другим важным для клиентов темам. На вопросы клиентов ответит начальник Управления клиентского опыта и развития сети Уралсиба Марина Бабина.

Свой вопрос эксперту можно задать, воспользовавшись специальной веб-формой, на нее ведет кнопка «Задать вопрос» на странице Банка Уралсиб в народном рейтинге Банки.ру.

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