«Тюменский бройлер» продал несколько сотен килограммов курятины из неизвестного сырья

Компании вынесено предостережение. Фото предоставлено Комсомольской правде

«Тюменский бройлер» выпустил в продажу курятину из неизвестного сырья. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре.

По актам инвентаризации установлено, что было 275 кг тушки куриной неизвестного происхождения, а также грудка цыпленка бройлера, замороженная в объеме 127,5 кг.

Специалисты объяснили, что ряд производственных операций имеют статус незавершенного производства более 60 дней, при этом срок годности продукции и сырья уже прошел. Следовательно, была нарушена прослеживаемость при производстве продукции из мяса птицы.

В ведомстве также добавили, что компания получила предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.