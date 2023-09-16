В Тюменской области пьяный водитель иномарки спровоцировал ДТП, когда ехал со свадьбы сына

Фото: ГИБДД Тюменской области
На 29-м километре автодороги Омутинское-Юргинское произошла трагедия, мужчина ехал со свадьбы сына и спровоцировал ДТП. Как сообщает ГИБДД Тюменской области, столкнулись «Шевроле» и «Брильянс».
Фото: ГИБДД Тюменской области
По предварительной информации, 48-летний водитель «Шевроле» выехал на встречную полосу. В момент ДТП он был пьян и получил травмы. Также травмы получили трое пассажиров этой машины 31-го, 41-го и 45-ти лет. А 34-летний водитель второй иномарки погиб.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ДТП под Тобольском погибла женщина и пострадали еще два человека.