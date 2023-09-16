В ДТП под Тобольском погибла женщина и пострадали еще два человека

Фото: ГИБДД Тюменской области

Сегодня в ДТП под Тобольском случилось смертельное ДТП. Трагедия произошла рано утром на 255-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. По информации областной Госавтоинспекции, столкнулись «Чери» и «Шкода». Предварительно, водитель «Чери» выехал на встречку.

Фото: ГИБДД Тюменской области

ГИБДД предполагают, что 51-летний водитель «Чери» уснул за рулем. Мужчина проехал более 700 километров, выехав из Нижневартовска, следуя с вахты в Башкортостан. В аварии погибла 33-летняя водитель «Шкоды», ее 12-летняя дочь госпитализирована. Сразу после ДТП девочка первая позвонила отцу в Тобольск, сообщив о случившемся.

Водитель «Чери» также пострадал и госпитализирован. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.