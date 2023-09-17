Ембаевские первоклассники будут заниматься в новом компьютерном классе

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В Ембаевской средней школе им. Ахмедрашита Аширбекова открылся новый компьютерный класс. Так что теперь к занятиям информатикой будут привлекать еще и учеников младших классов.

Компьютерный класс, по оценке специалистов, открывает новые возможности для ембаевских школьников всех возрастов.

Информатика в Ембаевской учебном заведении пользуется особой популярностью. По этому направлению сельские школьники одержали множество побед во всероссийских олимпиадах, на форумах молодых исследователей «Шаг в будущее» и различных конкурсах.

Настоящим подарком для обучающихся, родителей и педагогов стало открытие в 2019 году центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В нем ребята занимаются исследовательской деятельностью, робототехникой, легоконструированием и игрой в шахматы, сообщает «Тюменская линия».